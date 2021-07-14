Çatalhöyük'te ikinci mahalleye rastlandı

Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, yeni kazdıkları alanda sokak olgusunun görüldüğünü ve ikinci bir mahalleyi ortaya çıkardıklarını söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, "Konya Basın Gezisi" programı kapsamında, İstanbul'dan gazeteciler Çatalhöyük'ü gezdi.



Türkcan, Çumra ilçesinde bulunan, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ü gazetecilere anlattı.



Yeni verilerle Çatalhöyük'te sokak olgusunu tartışmaya açacaklarını ifade eden Türkcan, bu kadar büyük bir yerleşmede sokaksız bir yaşam alanının bulunmasının zor olacağını aktardı.



Türkcan, bugüne kadar Çatalhöyük'ün sadece yüzde 6'sının kazıldığına işaret ederek, "Yeni kazdığımız alanda bir sokak olgusunu görüyoruz ve hatta ikinci bir mahalleyi ortaya çıkarıyoruz. Bize ne kadar imkan verilirse o kadarını çıkarabileceğiz" dedi.



Çatalhöyük'ün dünyanın göz bebeği olduğunu dile getiren Türkcan, "1960'lardan bu yana kentleşmenin tarihinde ilk kent olarak geçiyor. Son dönemlerde burayı sadece bir yerleşme gibi düşünmeye başlamıştık. Bunun yeniden vurgulanması lazım. Burası sadece büyüklüğüyle ve nüfusuyla değil özellikle varlıklarıyla ve kültürüyle bir kent kültürünü başlatan bir merkez olduğunu söylememiz mümkün" diye konuştu.

SCIENTIFIC AMERICAN DERGİSİNDE 'ÇATALHÖYÜK'



Türkcan, Scientific American dergisinde Çatalhöyük ile ilgili makale yayımlandığını anımsatarak, "Yazar, Annalee Newitz, makalesinde Çatalhöyük'ü iki başlıkta sunmaya çalıştı. Bu başlıklardan birisi 'hane halkının kökeni' diğeri ise 'öncü şehir'. Bunları yeniden tartışmamız gerektiğini vurguladı. Şimdi biz yeni kazılarla bunu bir daha kamuoyuna sunmaya çalışacağız, bunu için de gözlerimizi Çatalhöyük'e çevirmeliyiz" dedi.

GÖBEKLİTEPE'YLE ÇATALHÖYÜK ARASINDA BENZER İZLER



Göbeklitepe'yle Çatalhöyük arasında herhangi bir taşıyıcı olmamasına rağmen benzer izler gösterdiklerini belirten Türkcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Taşıyıcı şey aralarındaki ilişki, bizim bunu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Göbeklitepe'yle Çatalhöyük arasında duvar resimlerindeki benzer sahneler, 'acaba nasıl bir bağları vardı' sorusunu gündeme getiriyor. Bunu resim sanatı üzerinden yeniden tartışmamız lazım."



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Çatalhöyük'ün 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini anımsatarak, buranın Türkiye'nin en önemli kültür varlıklarından biri olduğunu vurguladı.

