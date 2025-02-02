Çatı katı yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Çatı katı yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi’nde meydana geldi.

Yabancı uyruklu 10 vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında evde bulunan 5 kişi, dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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