Çatı katında uyuşturucu serası

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 88 kök marihuana ele geçirildi.

Anadolu Ajansı - DHA 03.03.2021 - 04:02

Çatı katında uyuşturucu serası

Avcılar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda, 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi

Seraya çevirdiği dairede yakalanarak gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin Avcılar'da eşzamanlı olarak baskın yaptığı başka bir dairede ise iki adet tabanca ele geçirdi.

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