Çatı katından düşen adam yaşamını yitirdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişi çatı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde 23 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Adem Güder isimli vatandaş, iki katlı bir binanın dubleks dairenin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olay sonrası çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Güder, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.