Çatı tamiri yaparken düşüp ölen baba-oğul rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmış

BABASINA YARDIM EDİYORMUŞ



Amcası ile yeğenini yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Gürsel Barışık, "Amcam ve yeğenimi çatı tamiri için sabah söz konusu adresten aramışlar. Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler. Daha sonra çatı işi yarım kalan ev sahibi, amcamı işi tamamlaması için arayıp, tekrar çağırmış. Saat 15.00 sıralarında tekrar bu adrese dönüp, çalışmaya başlamışlar. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar. Bu sırada rüzgar çatının yarısını havaya kaldırınca ikisi de aşağıya düşmüş. Oğlu arada sırada babasına yardımcı oluyordu. İkisini de kaybettik" diye konuştu.