Çatıda biriken kar kütlesi jandarma aracına düştü

Ovacık'ta yoğun kar nedeniyle binaların çatıları karla kaplandı.

Pulur Mahallesi'ndeki iki katlı bir otelin çatısında biriken kar ve buz kütlesi, park halindeki jandarma aracının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.