Çatıda biriken kar, öğrenciyi yaraladı
10.01.2026 05:43
Son Güncelleme: 10.01.2026 05:44
IHA
İHA
Hakkâri’de yurt binasının çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci yaralandı.
Yoğun kar yağışının etkisi altındaki Hakkari'de çatılarda biriken kar kütleleri de tehlike yaratıyor.
Akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Hakkâri Yurt Müdürlüğü binası önünden geçen kız öğrencinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Arkadaşlarının kar altından çıkardığı F.K. isimli öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan genç kız tedbir amaçlı müşahede altına alındı.