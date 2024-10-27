Çatıda mangal keyfi yangına neden oldu

Yangın, saat 21.00 sıralarında İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı katında mangal yapan bina sakinleri, daha sonra oradan ayrıldı. Bina sakinleri ayrıldıktan bir saat sonra çatı katından alevler yükselmeye başladı. Mangaldan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.