Çatıda tamirat yaparken düşüp öldü

Aydın'da tek katlı evin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen demirci ustası Erdoğan Kara hayatını kaybetti.

Çatıda tamirat yaparken düşüp öldü

'ın Köşk ilçesinde iddiaya göre demirci ustası Erdoğan Kara, tamir için gittiği tek katlı bir evin çatısını çalışma yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan demirci Erdoğan Kara, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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