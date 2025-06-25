Çatıda yangın çıktı, sokağa döküldüler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çatıda yangın çıktı, sokağa döküldüler

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'da bir apartmanda yangın paniği yaşandı.

, Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı.

Mahallede bulunan bir apartmanın çatı kısmından alevler yükseldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı.

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