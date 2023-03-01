Çatıdan düşen buz kütlesi öldürdü

Erzurum'da bir kişi kaldırımda yürürken başına düşen buz kütlesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana geldi.
Atatürk Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası İlhami Demirtaş, gece nöbetine gitmeden önce marketten 3 ekmek alıp, otobüs durağına yürümeye başladı.
Bu sırada Demirtaş'ın başına, 11 katlı binanın çatısından büyük bir buz kütlesi düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demirtaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verilecek.
Bina çatısındaki buz kütleleri ise olaydan sonra temizlendi.