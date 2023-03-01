Çatıdan düşen buz kütlesi öldürdü

Bu sırada Demirtaş'ın başına, 11 katlı binanın çatısından büyük bir buz kütlesi düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Demirtaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verilecek.



Bina çatısındaki buz kütleleri ise olaydan sonra temizlendi.