Çatıdan düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da inşaatta çalışan bir işçi çatıdan düşerek yaralandı.

Çatıdan düşen işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, ’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi’nde yapımı devam eden köy evlerinde çalışan Emirhan G., inşaatın çatısında dengesini kaybederek düştü.

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı. Yaralanan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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