Çatıdan düşen telekomünikasyon teknikeri ağır yaralandı

Bursa'da tekniker Osman T. (38), çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp, telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı.

Çatıdan düşen telekomünikasyon teknikeri ağır yaralandı

'nın İnegöl ilçesinde Tekniker Osman T., telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermek için fabrikanın çatısına çıktı. Hat üzerinde çalışma yapan Osman T., dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tekniker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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