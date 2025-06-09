Çatıdan gelen ses ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri, metruk halde bulunan eski lise binasının çatısından kedi sesi geldiğini duydu.

Çorum 'da bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kedinin çatıda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru kei kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kedi, güvenli bir alana bırakıldı.