Çatıdan gelen ses ekipleri alarma geçirdi

Çorum'da eski bir lise binasının çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çatıdan gelen ses ekipleri alarma geçirdi

'da bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri, metruk halde bulunan eski lise binasının çatısından sesi geldiğini duydu.

Çatıdan gelen ses ekipleri alarma geçirdi - 1

Kedinin çatıda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru kei kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan kedi, güvenli bir alana bırakıldı.

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