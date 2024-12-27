Çatıdan kopan kar kütlesi park halindeki aracın üzerine düştü
Bayburt'ta çatıdan kopan kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Bayburt'ta dondurucu soğuklar yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı.
Güneşin etkisiyle çatılarda biriken karlar, eriyerek aşağı düşüyor.
Gençosman Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın üzerine ise çatıda biriken kar kütlesi düştü.
Çatı saçaklarındaki buzların da kırılarak araca çarpması sonucunda araçta maddi hasar oluştu.
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