Çatıdan kopan parçalar üzerine düştü, 5 gün sonra öldü

Ankara'da atıl durumdaki bir işletmenin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, iş yerinden çıkıp servise giden Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü.

Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, dün akşam saatlerinde yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Karaoğlu'nun evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.



Sanayi sitesinde esnaf olan Musa Öztürk (49), "Düşme anını görmedim ama sağlık ekipleri geldi. Bugün de arkadaşın vefat ettiği haberini aldık. Allah rahmet eylesin. O gün, rüzgar çok şiddetliydi. Burada 5-6 araçta hasar aldı. Benim aracım da hasar gördü" dedi.