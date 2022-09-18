Çatıdan sevgilisinin balkonuna atlamak isterken öldü

Antalya'da 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü. Adamın, sevgilisinin kapı açmak istememesi üzerine balkondan girmeye çalıştığı öğrenildi.

Haberler - DHA 18.09.2022 - 14:16

Çatıdan sevgilisinin balkonuna atlamak isterken öldü

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'da Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı.

Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü. Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı.

Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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