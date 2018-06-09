Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sağlam, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Sağlam, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.
Şehidin cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde yarın törenle toprağa verilecek.
Çatışmada yaralanan uzman onbaşı, 16 gün sonra şehit oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sağlam, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Sağlam, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.