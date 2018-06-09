Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sağlam, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Sağlam, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.

Şehidin cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde yarın törenle toprağa verilecek.