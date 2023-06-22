Çatışmada yaralanan uzman çavuştan acı haber

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe - Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı.
Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesinin yarın memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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