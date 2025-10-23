Çatışmanın arasında kaldı: Yaşam savaşı veriyor

İzmit'te bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi.

Alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar ayrılırken bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mekana tabancayla ateş açıldı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kurşunların isabet ettiği Okan C. ve Hasan Seviç yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Okan C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, Hasan Seviç ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olaya karışıp kaçanların yakalanması için çalışması sürüyor.



"ÇATIŞMANIN ARASINDA KALIYOR"



Hasan Seviç’in babası Ertuğrul Seviç, oğlunun çatışma arasında kaldığını dile getirdi.

Oğlunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Seviç, "Sağlık durumu ciddiyetini koruyor." dedi.