Çatışmanın ortasında kalıp ölmüştü: Adanur’un katillerine istenen ceza belli oldu
İstanbul’da yaşayan 19 yaşındaki Adanur Uzuner’in iki grup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalıp yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, evinin penceresinden kalabalığa doğru ateş ederek genç kadının ölümüne sebep olduğu öne sürülen Gafur Engiz için ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Adanur Uzuner isimli kadının, iki grup arasındaki çatışmanın ortasında kalıp yaşamını yitirdiği olayda soruşturma tamamlandı.
Olay, 20 Nisan 2023 tarihinde Eyüpsultan’da meydana geldi.
İddianamede, iki grup arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ve tarafların birbirlerine silahla ateş açtığı belirtildi.
Çatışma sırasında kalabalığın arkasında bulunan Adanur Uzuner, pencereden açılan ateş sonucu sağ omuz arkasından vuruldu.
Hastaneye kaldırılan Uzuner, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
CİNAYETİN 9 ŞÜPHELİSİ VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Adanur Uzuner maktul, Burcu K. mağdur, ailesi ise müşteki olarak yer aldı.
Gafur Engiz ve diğer 8 kişi ise müşteki-şüpheli sıfatıyla iddianameye dahil edildi.
PENCEREDEN ATEŞ AÇTI
İddianamede, Engiz’in olay günü evinin penceresinden kalabalığa doğru iki el ateş ettiği, bu sırada mermilerden birinin Uzuner’e isabet ettiği ve boyun bölgesinde kalarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.
Engiz’in olay sırasında ruhsatsız silah kullandığı da belirtildi.
SİLAHLA KARŞILIK VEREN ŞÜPHELİLER SUÇLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Olayda, Engiz’in ateş etmesine karşılık veren Harun Özkara’nın, Engiz’in evine doğru çok sayıda ateş ettiği, buna karşın Hakan Ural’ın suçu üstlenmek için kendisinin ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.
Ayrıca Özkara’nın, olayda kullandığı silahı Ural’a gönderip kendi suçunu gizlemeye çalıştığı da belirtildi.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
İddianamede, Gafur Engiz hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 148 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diğer şüpheliler için ise farklı oranlarda hapis cezaları istendi.
Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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