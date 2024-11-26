Çatışmanın ortasında kalıp ölmüştü: Adanur’un katillerine istenen ceza belli oldu

Adanur Uzuner isimli kadının, iki grup arasındaki çatışmanın ortasında kalıp yaşamını yitirdiği olayda soruşturma tamamlandı.



Olay, 20 Nisan 2023 tarihinde Eyüpsultan’da meydana geldi.



İddianamede, iki grup arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ve tarafların birbirlerine silahla ateş açtığı belirtildi.



Çatışma sırasında kalabalığın arkasında bulunan Adanur Uzuner, pencereden açılan ateş sonucu sağ omuz arkasından vuruldu.



Hastaneye kaldırılan Uzuner, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



CİNAYETİN 9 ŞÜPHELİSİ VAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Adanur Uzuner maktul, Burcu K. mağdur, ailesi ise müşteki olarak yer aldı.



Gafur Engiz ve diğer 8 kişi ise müşteki-şüpheli sıfatıyla iddianameye dahil edildi.



PENCEREDEN ATEŞ AÇTI



İddianamede, Engiz’in olay günü evinin penceresinden kalabalığa doğru iki el ateş ettiği, bu sırada mermilerden birinin Uzuner’e isabet ettiği ve boyun bölgesinde kalarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.



Engiz’in olay sırasında ruhsatsız silah kullandığı da belirtildi.