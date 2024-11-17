Çatıya ölçü almak için çıkan kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Düzce’de çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Çatıya ölçü almak için çıkan kişi elektrik akımına kapılarak öldü

’nin Gölyaka ilçesinde  çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y. (33), Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akımına kapıldı.

Kudret Y, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kudret Y'nin cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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