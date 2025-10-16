Çatlaklar yüzünden 2 yıldır ibadete kapalı: Köylüler isyan etti
İzmir Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'nde bulunan tarihi Göçbeyli Merkez Camii'nin, duvarındaki çatlaklar sebebiyle iki yıldır ibadete kapalı olması köylülerin tepkisine neden oluyor.
Bergama'da 19 yüzyılda inşa edilen, bağdadi kubbeli mimarisiyle dikkat çeken tarihi Göçbeyli Merkez Camii'nin 2020 yılında duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Restorasyon geçirmiş olan cami 2024 yılında tespit edilen çatlaklar sebebiyle ibadete kapatıldı.
Aradan geçen uzun süreye rağmen ne bir onarım yapıldı ne de çalışma başlatıldı. Duruma tepki gösteren köylülere göre, caminin yapısında ciddi bir tehlike bulunmamasına rağmen sürecin bu kadar uzaması anlamsız. Vatandaşlar, "Bir duvar çatlağı için iki yıl beklemek akıl alır şey değil" diyerek yetkililere tepki gösteriyor.
Göçbeyli Merkez Camii, yaklaşık 2 asır boyunca birçok deprem ve fırtınayı atlatmasına rağmen bürokratik engelleri aşamadı. Caminin kapanmasıyla birlikte köydeki dini ve toplumsal yaşam da olumsuz etkilendi. Cemaat sayısı 300'den 15'e düştü. Cemaatsiz kalan imam başka bir mescide gönderilirken, bu durum da halk arasında rahatsızlığa neden oldu. "Koca cami kapalı dururken iki imamın küçük bir mescitte görev yapması anlamsız" diyen köylüler, soruna çözüm bulunmasını istedi.
