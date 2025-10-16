Çatlaklar yüzünden 2 yıldır ibadete kapalı: Köylüler isyan etti

Bergama'da 19 yüzyılda inşa edilen, bağdadi kubbeli mimarisiyle dikkat çeken tarihi Göçbeyli Merkez Camii'nin 2020 yılında duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Restorasyon geçirmiş olan cami 2024 yılında tespit edilen çatlaklar sebebiyle ibadete kapatıldı.

Aradan geçen uzun süreye rağmen ne bir onarım yapıldı ne de çalışma başlatıldı. Duruma tepki gösteren köylülere göre, caminin yapısında ciddi bir tehlike bulunmamasına rağmen sürecin bu kadar uzaması anlamsız. Vatandaşlar, "Bir duvar çatlağı için iki yıl beklemek akıl alır şey değil" diyerek yetkililere tepki gösteriyor.