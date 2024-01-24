Çatlayan duvarı telle tutturdular

"YARIN BİRİNİN TEPESİNE ÇÖKER"



Belediyeye verilen dilekçelerin dikkate alınmadığını söyleyen Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, “Bu evin sahibini defalarca uyardım. Belediyeye de defalarca dilekçe verdim ama dikkate alınmadı. Tabii ki ilginç, tel neyi tutacak? Yarın birisinin tepesine göçer.” dedi.



"KORKUYORUZ"



Duvarın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirten mahalle sakini Kadir Geyik ise, “Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz. Altında kalınca sağlam çıkmak zor olur. Burayı emaneten tutturmuşlar. Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil. Mesela ben şimdi oradan geçtim, geçerken yine korktum.” diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin