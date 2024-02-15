Cavalleria Rusticana ve I Pagliacci operaları bu sezon son kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü operaları bu sezon son kez sahneye taşıyor. Gecede İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri 'Cavalleria Rusticana' ile Ruggero Leoncavallo'nun bestelediği 'I Pagliacci' operaları birlikte sahnelenecek.

İtalyan operasının 'verismo' olarak adlandırılan gerçekçilik döneminde bestelenmiş bu iki eser, bir sahneleme geleneği olarak yaklaşık 130 yıldır birbiri ardına sahneleniyor. Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan tek perdelik 'Cavalleria Rusticana' eseri, Sicilya'nın bir köyünde geçen 'yasak aşkı' ve neden olduğu yıkımı anlatıyor. 'I Pagliacci' operasında ise kıskançlığı hastalık halini almış, kendisinden oldukça küçük olan karısını ve aşığını sahnede gösteri sırasında öldüren palyaço Canio'nun dramı ele alınıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yöneteceği eserde başkemancılığı Fahrettin Arda üstleniyor. Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Bader Çakan tarafından hazırlandı. Türkçe üst yazı ile İtalyanca seslendirilecek eserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve Antalya DOB çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin deneyimli solist, orkestra ve koro sanatçılarının görev aldığı 'Cavalleria Rusticana' eserinde 'Santuzza' rolünü 17 Şubat'ta Sevinç Bilgin, 24 Şubat'ta Arzu Yaman 'Turiddu' rolünü Burak Pektaş, 'Alfio' rolünü Serhat Konukman, 'Lola' rolünü 17 Şubat'ta Gülçin Gültekin, 24 Şubat'ta Seçil Fenercioğlu 'Mamma Lucia' rolünü 17 Şubat'ta Tuğçe Oğuzülgen, 24 Şubat'ta Oya Vural; 'I Pagliacci' eserinde ise 'Canio' rolünü 17 Şubat'ta Koray Damcıoğlu, 24 Şubat'ta Göksay Yaran, 'Nedda' rolünü Sema Çavuşoğlu, 'Tonio' rolünü 17 Şubat'ta Tamer Peker, 24 Şubat'ta Serhat Konukman, 'Silvio' rolünü 17 Şubat'ta Serhat Konukman, 24 Şubat'ta Mehmet Ali Tutar ve 'Peppe' rolünü 17 Şubat'ta Enis Ok, 24 Şubat'ta Devrim Demirel canlandıracak.

