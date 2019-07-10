Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'tan gelen heyetle yapılan görüşme sonrası açıklama yapıyor.



Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü arama faaliyetleri hakkında konuşmak istemiyorum. Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir. Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. KKTC'nin ruhsat verdiği alanlara da faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaya başladık. Bu noktaya nasıl geldik? Rum tarafı tek taraflı sismik çalışmalara başlayınca Rum tarafının bu çalışmaları yapmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Sadece Rum tarafı çalışmaları durdursun demedik, Türk tarafının haklarının garanti altına alınması gerektiğini söyledik. Ortak komisyon kuralım dedik. Biz sondaj çalışmalarına başlayıncaya kadar AB ve BM bu konuda adım atmadı.

Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. O ülkelerin burada bir söz hakkı yok. Konuşacaklarsa dengeli ve adil konuşmaları gerekiyor. Bir tarafı tutmaları gerekiyor. Bu süreçte takındıkları tutumu doğru bulmuyoruz. Rum yanlısı tutum sergiliyorlar. Doğru yerde dayanışma içinde olmaları lazım. Biz bu anlamdaki dayanışmayı doğru bulmuyoruz. Rum kesimini haksız bir şekilde AB'ye kabul eden kuruluş ve ülkeler bizim sürekli gündeme getirdiğimiz konularda çözüm getirmeliler.



Biz buna varız. Yapıcı yaklaşımımızı gösteriyoruz. Kıbrıs Türk tarafının haklarını korumaya kararlıyız. Buna benzer adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ege'de gerginlikleri tırmandırmak yerine anlaşamadığımız konuları samimi bir çekilde çözüme kavuşturmak istiyoruz. Umarım Yunanistan'daki yeni hükümet daha yapıcı şekilde ilişkilerimizi götürmemize vesile olur.

AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper. AB sırf dayanışma adına yanlış adımlar atmaya devam ederse bu konuya bir çözüm getiremeyiz. Sorunu çözmek için yapıcı yaklaşım içerisinde olursa biz varız. Kıbrıs Türk halklarının hakları garanti altına alınsın."