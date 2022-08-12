Çavuşoğlu açıkladı: Esad ile görüşme olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir diğer önemli mesajıysa; Suriye Dışişleri Bakanı'na muhalefetle temas için yardımcı olabileceğini söylemesi oldu.

Haberler 12.08.2022 - 09:32

Çavuşoğlu açıkladı: Esad ile görüşme olacak mı?

Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad arasında temas olmadığını ancak kendisinin Dışişleri Bakanı'na "muhalefetle temas için yardımcı olabileceğini söylediğini" aktardı.

13. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı 'nun düzenlediği basın toplantısıyla dün akşam saatlerinde sona erdi.

Buradaki konuşmasında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, 'deki iç savaşa dair de önemli mesajlar verdi. 

Çavuşoğlu, istihbarat seviyesinde görüşmelerin sürdüğü rejimi ile doğrudan temas kurulacağı iddiasını yalanladı.

Uzun zamandır Rus yetkililerin 'Sizi rejimle görüştürelim' dediklerini aktaran Çavuşoğlu, ''Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı'' diye konuştu. 

''TEK ÇIKAR YOL SİYASİ UZLAŞI''

Yanlızca Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda kısa bir sohbet ettiklerini söyleyen Çavuloğlu, ''Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin olarak söyledik'' açıklamasında bulundu. 

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