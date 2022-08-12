Çavuşoğlu açıkladı: Esad ile görüşme olacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad arasında temas olmadığını ancak kendisinin Suriye Dışişleri Bakanı'na "muhalefetle temas için yardımcı olabileceğini söylediğini" aktardı.

13. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği basın toplantısıyla dün akşam saatlerinde sona erdi.

Buradaki konuşmasında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa dair de önemli mesajlar verdi.

Çavuşoğlu, istihbarat seviyesinde görüşmelerin sürdüğü Suriye rejimi ile doğrudan temas kurulacağı iddiasını yalanladı.

Uzun zamandır Rus yetkililerin 'Sizi rejimle görüştürelim' dediklerini aktaran Çavuşoğlu, ''Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı'' diye konuştu.

''TEK ÇIKAR YOL SİYASİ UZLAŞI''

Yanlızca Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda kısa bir sohbet ettiklerini söyleyen Çavuloğlu, ''Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik'' açıklamasında bulundu.