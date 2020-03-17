Çavuşoğlu: Avrupa'dan 3 bin 614 Türk vatandaşı getirilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 11:19

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Avrupa'daki Türklere tahliye

Avrupa'daki Türklere tahliye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 Türk vatandaşının başvuru yaptığını söyledi. 

Tahliye için 34 sefer planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, vatandaşların gece yarısına kadar yurda getirileceğini söyledi.

14 günlük karantina sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, "İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecekler. Burada kaldıkları sürece AFAD koordinasyonunda ihtiyaçları karşılanacak" diye konuştu.

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