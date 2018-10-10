Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti 2 gün sürecek, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.
Çavuşoğlu, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle biraraya gelecek. Çavuşoğlu, daha sonra Erbil'e geçecek ve burada üst düzey temaslarda bulunacak.
Çavuşoğlu, bugün Irak'a gidecek
NTV HaberTürkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Irak'a gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti 2 gün sürecek, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.