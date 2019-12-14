Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz

19. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.



Çavuşoğlu, ilk olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Ffayiz es Serrac ile görüştü.



Görüşmede Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat ele alındı. Görüşme sonrası Twitter'dan bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında Japonya Savunma Bakanı Kono , Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile de ayrı ayrı görüştü.