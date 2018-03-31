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Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefonda görüştü.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık 1400 Filistinli yaralanmıştı.

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