Çavuşoğlu ile Lavrov tahıl koridorunu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.

Çavuşoğlu ile Lavrov tahıl koridorunu görüştü

İlişkili Haberler

Türkiye'den "denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor" uyarısı

Türkiye'den "denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor" uyarısı

Rusya ile tahıl sevkiyatı görüşmesi | Bakan Akar: Yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz

ile tahıl sevkiyatı görüşmesi | Bakan Akar: Yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca İranlı ve Panamalı mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla yaptığı telefon görüşmesinde ise bu göreve yeni gelen mevkidaşını tebrik etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...