Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, mültecilerin Covid-19'la birlikte bütün dünyada sorun olduğunu ifade ederek, "Artık mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine döndürülmesi, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var'' diye konuştu.

KOMŞU ÜLKELERDEN DE DESTEK VAR

Komşu ülkelerden Lübnan, Ürdün ve Irak'la da bir inisiyatif başlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, zorla iterek değil ülkesine dönen insanlar için okul, eğitim, sağlık, istihdam projelerini hayata geçirerek ilerlemek gerektiğini belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, iç savaş devam ettiği için Avrupa ülkelerinin bugüne kadar Suriye'nin yeniden inşasına karşı çıktığını söyleyerek, "Bu doğruydu, savaş devam ederken bir ülkenin yeniden inşası gerçekçi değildi" dedi.

''BU İŞE IRKÇI VE FAŞİZAN BİR YAKLAŞIMLA BAKMAK SON DERECE YANLIŞTIR''



Afganistan'daki durumun Suriye'den çok farklı olduğunu ve soruna uluslararası toplum olarak yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İnsanları hemen göndermek doğru da değil, mümkün de değil. Biz yine de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var. Ama bu işe ırkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır" diye vurguladı.

