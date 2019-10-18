Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Anlaşma; YPG'nin 5 gün içinde güvenli bölgeyi terk etmesini öngörüyor.