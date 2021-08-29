Çavuşoğlu: Sorumluluklarımızı yerine getirdik, ilave mülteci yükü kaldıramayız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu şu mesajları verdi:



Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.



Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.



(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.



MAAS: TÜRKİYE TAHLİYELERE KATKIDA BULUNUYOR



Almanya Dışişleri Bakanı Maas, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, havaalanındaki tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor" dedi.