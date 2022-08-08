Çavuşoğlu: Ukrayna krizi Türkiye'nin önemini yeniden gösterdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna savaşıyla Türkiye'nin öneminin yeniden dünya tarafından anlaşıldığını söyledi. Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'yle işbirliği için adım atması gerektiğini ifade etti.

Haberler - NTV Haber 08.08.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 11:20

Çavuşoğlu: Ukrayna krizi Türkiye'nin önemini yeniden gösterdi

Dışişleri Bakanı 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekletirdi. 

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları: Ermenistan yeni provokasyonların peşinden koşmasın. 

Girdiğimiz dönemi buhranlar çağı olarak nitelendirebiliriz. Bizim içinse eski tas eski hamam. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan barıştan payını alamadı.

Ukrayna krizinin 'nin değerinin yeniden ortaya koyduğunu düşünüyoruz.

Avrupa Birliği işbirliği için adım atmalı. Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. 

Çavuşoğlu ve konferansa katılan büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti. Çavuşoğlu ve konferansa katılan büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Finlandiya ve İsveç'in terördeki paylarını kabul etmesinin emsal olacağınu umuyorum. Terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız, hassasız. 

Terörle mücadele Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. 

Karadeniz'de askeri tırmanmayı engelledik. Diplomasinin önünü açmak önceliğimiz. 

İsrail'in salgırganlığını şiddetle kınıyoruz. İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe 5 yaşındaki çocukların öldürülmesini haklı gösteremez.

Abdülhamid Han sondaj gemisi yarın Akdeniz'e açılacak. 

Irak PKK'nın terör örgütü olduğunu açıklamalı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...