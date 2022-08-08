Çavuşoğlu: Ukrayna krizi Türkiye'nin önemini yeniden gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekletirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları: Ermenistan yeni provokasyonların peşinden koşmasın.

Girdiğimiz dönemi buhranlar çağı olarak nitelendirebiliriz. Bizim içinse eski tas eski hamam. Türkiye Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan barıştan payını alamadı.

Ukrayna krizinin Türkiye'nin değerinin yeniden ortaya koyduğunu düşünüyoruz.

Avrupa Birliği işbirliği için adım atmalı. Türkiye Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

Çavuşoğlu ve konferansa katılan büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Finlandiya ve İsveç'in terördeki paylarını kabul etmesinin emsal olacağınu umuyorum. Terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız, hassasız.

Terörle mücadele Türkiye'nin kırmızı çizgisidir.

Karadeniz'de askeri tırmanmayı engelledik. Diplomasinin önünü açmak önceliğimiz.

İsrail'in salgırganlığını şiddetle kınıyoruz. İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe 5 yaşındaki çocukların öldürülmesini haklı gösteremez.

Abdülhamid Han sondaj gemisi yarın Akdeniz'e açılacak.

Irak PKK'nın terör örgütü olduğunu açıklamalı.