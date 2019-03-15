Son dakika haberi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili de konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, "Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok." dedi.