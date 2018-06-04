Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla görüşmesinin ardından açıklama yaptı. ABD'yle yapılan Menbiç mütabakatına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, takvimin netleştiliğini söyledi. Dışişleri Bakanı YPG/PYD'nin Menbiç'ten çıkacağını söyledi.

Çavuşoğlu; FETO konusunu da konuştuk. Yakın zamanda Türkiye'de de bir toplantı yapılacak. ABD'yle ilişkilerimizde topu taca atma döneminin bitmesi lazım.

Bu toplantının esas amacı da Suriye üzerinde bugüne kadar yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve bir yol haritasını da onaylamaktır. Bir yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Münbiç'in bütün terör oluşumlarından temizlenip istikrarın sağlanmasıdır.

İlk aşamada PYD/YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması var. Türk ve ABD güçleri güvenliği sağlayacak. Durum normalleştikten sonra başta Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olmak üzere buraları YPG'nin baskısı sonucu terketmek zorunda kalanların kendi şehrine dönmesi sağlanacaktır. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız.

Bu yol haritasının uygulanması çok önemli. Somut adımların atılması önemli olacak. Yol haritası takvime bağlı. Bunların detaylarını önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız ama daha önce basında çıkan tarihler biraz afaki. Net bir takvim var ama bu sahadaki duruma bağlı.

F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok.