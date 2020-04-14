Çavuşoğlu'dan BMGK'ya corona virüs eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip corona virüs meselesini ele almada çok geç kaldı” dedi. Çavuşoğlu, Covid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı 14.04.2020 - 19:09 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 19:10

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