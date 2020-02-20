Çavuşoğlu'dan Libya ve İdlib açıklaması

Alman mevkidaşıyla kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu, "İdlib'de maalesef rejim yine aynı Hafter gibi siyasi çözüm yerine askeri çözüme inanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda saldırganlığını artırdı. Ama askeri bir çözümün olmayacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; 

"Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi sürece geçilmesi için bundan sonra nasıl birlikte çalışacağız, bunu değerlendirdik.

Kalıcı bir ateşkesten sonra Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız.

İdlib'de maalesef rejim yine aynı Hafter gibi siyasi çözüm yerine askeri çözüme inanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda saldırganlığını artırdı. Ama askeri bir çözümün olmayacağını hepimiz biliyoruz.

Bu saldırıları durdurmak için Türkiye olarak çaba sarfediyoruz. Rusya ile birlikte çaba sarfediyoruz.

Burada Rusya'nın rolü çok önemli. Çünkü Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz ve rejimin de garantörü.

Burada ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım.

Türkiye'de darbe yapanların sorumluları en önde gelenleri Almanya'da yaşıyor. Sadece Amerika"da yaşamıyor. Bu insanlara yönelik gizli bir toplamaya gerek yok. Almanya'da faaliyetlerini çok açık bir şekilde kamuoyunun önünde sürdürüyorlar."

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