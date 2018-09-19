Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve Türkmenistan ve Slovenyalı mevkidaşları el-Cubeyr, Meredov ve Cerar ile telefonda görüştü.
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Çavuşoğlu'dan telefon diplomasisi
Anadolu AjansıTürkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Slovenyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.