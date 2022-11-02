Çavuşoğlu'dan Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası adlı panele katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı, "Bunlar Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil" dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Süreç hızlı ilerlemiyor ama bunun sebebi biz değiliz" diye konuştu.

TAHIL KORİDORU



Bakan Çavuşoğlu, tahıl koridorundaki son durumu da açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İki defa Lavrov'la görüştüm. Rusya'nın gemilerine yönelik saldırılardan sonra bazı güvenlik talepleri var. BM'nin Rusya'ya gönderdiği mektuplar dile getirildi. Rusya'nın gübresi ve tahılı yaptırım listesinde değil ama bunları taşıyacak gemiler limanlara yanaşamıyor ve servis alamıyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD, AB ve BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktardı. Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyanın gübre ve tahıla ihtiyaç olduğunu belirterek Türkiye'nin bu kapsamda adım attığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, "Bu tahıl konusunun bir mutabakata varacağına inanıyorum" diye konuştu.