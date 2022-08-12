Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğine ilişkin iddialara açıklık getirdi. Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye rejimi ile görüşülmesi için Türkiye'ye önerilerde bulunduğunu anlatırken, kendisinin bir Suriye bakan ile ayak üstü görüştüğünü, istihbarat birimleri arasında kesilen temasın da yeniden başladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad arasında temas olmadığını ancak kendisinin Suriye Dışişleri Bakanı'na "muhalefetle temas için yardımcı olabileceğini söylediğini" aktardı.13. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği basın toplantısıyla dün akşam saatlerinde sona erdi.Buradaki konuşmasında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa dair de önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, istihbarat seviyesinde görüşmelerin sürdüğü Suriye rejimi ile doğrudan temas kurulacağı iddiasını yalanladı.Uzun zamandır Rus yetkililerin 'Sizi rejimle görüştürelim' dediklerini aktaran Çavuşoğlu, ''Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı'' diye konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:“Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, ‘Sizi rejimle görüştürelim’ dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.''TEK ÇIKAR YOL SİYASİ UZLAŞI''Yanlızca Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda kısa bir sohbet ettiklerini söyleyen Çavuloğlu, ''Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik'' açıklamasında bulundu. SOÇİ'DE ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİKonuya ilişkin haberler; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rus mevkidaşı Putin ile bir araya gelmesinin ardından çıkmaya başladı. 5 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmenin ardından liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulamıştı. Ayrıca Suriye'deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede Erdoğan ve Putin, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri öneminin altını çizmişti.