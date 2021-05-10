Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu,  İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Boukadoum, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ve RF Dışişleri Bakanı  Lavrov’la Filistin ve Kudüs’teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştü.

10.05.2021 - 19:13 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 19:28

Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.

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