Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: İsveç'e ret Finlandiya'ya yeşil ışık

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Dün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu bir ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir yaklaşım olacaktır. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Bu nedenle 3'lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç'te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya'da da NATO karşıtı isimler var.

''BU KONUDA ADİL OLMAMIZ GEREKİYOR''

Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik problemlerimiz yok, onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez karşılanması gerekiyor.

Finlandiya konusunda İsveç'ten bağımsız bir değerlendirmemiz olabilir diyor Cumhurbaşkanımız. Bu konuda adil olmamız gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız buna vurgu yapmıştır''

