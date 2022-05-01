Çavuşoğlu'ndan Osman Kavala eleştirilerine yanıt: Türkiye'de yargı işliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor. Peki Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. "Muhalefeti susturmak istiyorlar" diyorlar. Bu adamın siyasi partisi mi var?" diyerek tepki gösterdi.

ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ



Muhalefetin Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ziyarete yönelttiği eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, "İlişkileri geliştirmek istediğinde, yok efendim sen geçmişte bize soğuktun denebilir mi? Diplomaside böyle bir şey olmaz. Bunlar diplomasi nedir bilmiyorlar. Ya da biliyorlar ve hükümeti eleştirmek için kendilerini zorluyorlar. İlişkiler kötüyken neden iyileştirmiyorsunuz diyorlar. Düzeltince de böyle diyorlar." dedi.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ



Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu krizin çözümünde "arka kapı diplomasisinin" önemini işaret etti. Çavuşoğlu, "Bir ateşkes anlaşması için müzakere ettikleri metne baktığımız zaman bazen ilerleme, bazen gerileme oluyor. O yüzden orada fazla umutlu olamıyoruz. Ama arka kapı diplomasisine baktığımız zaman orada umutlu hale geliyoruz." dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ



Çavuşoğlu'na, Mısır'la yürütülen normalleşme süreci de soruldu. Sürecin yavaş ilerlediğini kaydenen Çavuşoğlu, "Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız." dedi.

ERMENİSTAN İLE 3. GÖRÜŞME



Normalleşme süreci yürütülen diğer iki ülke ise İsrail ve Ermenistan. Ermenistan ile 3. normalleşme görüşmesi, 10 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak.



Çavuşoğlu, o toplantı için, "Önümüzdeki süreçte atılabilecek farklı adımlar konuşulacak. Sınır tespitinin tekrar yapılması konusunda bir mutabakat vardı. Bu nasıl yapılacak?" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATANACAK MI?



İsrail'e büyükelçi atanacak mı sorusuna ise, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz." yanıtını verdi.

URUGUAY'DAKİ BOZKURT İŞARETİ



Uruguay'da, Ermenistan bayrakları sallayarak protesto gösterisi düzenleyenlere Çavuşoğlu, bozkurt işareti yaparak yanıt vermişti.

O anları da anlatan Dışişleri Bakanı, "Göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik." dedi.



Dışişleri Bakanı 1 haftalık Latin Amerika turunda 6 ülkeyi ziyaret etti. 9 günde 32 bin 500 kilometre yol yapılan ziyaretlerde 18 anlaşma imzalandı.