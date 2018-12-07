Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefonla görüştü.
Çavuşoğlu, ayrıca Irak'ın eski Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Anadolu AjansıTürkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Irak'ın eski Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.