Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefonla görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Irak'ın eski Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.