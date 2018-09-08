Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı. Çavuşoğlu Rusya ve Suriye yönetiminin İdlib'i hedef alan hareketlerini eleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Şam yönetiminin DAEŞ gibi terör örgütlerini bahane ederek İdlib'e saldırdığını belirtti. "İdlib konusunda ilkeli davranan tek ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Bazı ülkeler kendi ajandasına göre hareket ediyor" dedi.

Çavuşoğlu İdlib'den yaşanacak kitlesel bir göçün bir sürü ülkeyi etkileyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Tek amacımız İdlib'deki saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk.

İdlib bölgesi, çatışmasızlık bölgesidir. 3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur.

İdlib, gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız sadece dün Tahran'da yapılan zirveyle sınırlı değil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir" şeklinde konuştu.