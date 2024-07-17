Çay bahçelerine ilişkin yeni karar

Kaliteli çay yaprağı temin edilmesi amacıyla ruhsatlı çay bahçeleri, yedi yıllık bir süre için, her yıl onda bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Çay bahçelerine ilişkin yeni karar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kaliteli yaprağı temin edilmesi amacıyla ruhsatlı çay bahçeleri, yedi yıllık bir süre için, her yıl onda bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak. Bu bahçeler her yıl yedide bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutuluyordu.

Üreticilerin onda bir oranında budayacakları alan miktarlarını gösterir listeler çay fabrikaları tarafından üreticilerin kayıtlı olduğu alım yerlerine veya muhtarlıklara budama zamanı başlamadan önce asılarak budama dönemi süresince ilan edilecek.

21 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Ayrıca, budama tespit işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir hafta içerisinde "budama hak ediş icmali" beş gün süre ile askıya çıkarılacak.

Tebliğ, 21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Altın rekor kırmaya devam eder mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...