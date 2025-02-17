Çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu

Bartın'da 25 yaşındaki İbrahim Tunç, çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Öldüğü belirlenen Tunç'un intihar ettiği tahmin ediliyor.

Çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu

Edinilen bilgiye göre 'ın Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması Sokak'ta bulunan bir çay bahçesini sabah saat 09:00 sıralarında açan işletmeci, banklardan birinde kanlar içerisinde bir şahıs buldu. Şahsın ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede şahsın kafasından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu - 1

Adının İbrahim Tunç olduğu belirlenen şahsın cenazesi, yapılan polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morgunda kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı belirtilen Şahsın 7 Şubat 2025 tarihinde 'a geldiği öğrenildi. Bartın'ın Ulus ilçesi kütüğüne kayıtlı olduğu belirtilen İbrahim Tunç'un daha önceden sabıkasının da bulunduğu kaydedildi.

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